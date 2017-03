Ufficiale: Monchi lascia il Siviglia, nel suo futuro c'è la Roma

Dopo una vita passata al Siviglia, Ramon Rodriguez Verdejo detto Monchi lascia il club andaluso: il direttore sportivo, protagonista in questi anni di grandi operazioni di mercato che hanno portato la squadra a vincere per cinque volte l'Europa League, ufficializzerà il suo addio nel corso di una conferenza stampa in programma nella mattinata di venerdì.



Nato calcisticamente nel settore giovanile biancorosso, Monchi ha giocato come portiere della prima squadra dal 1990 al 1999 prima di ritirarsi rimanendo nella società come dirigente. Grazie al suo lavoro e al suo fiuto per gli affari, il Siviglia ha lanciato nel grande calcio internazionale talenti come Sergio Ramos, Jesus Navas, Diego Capel e José Antonio Reyes, oltre a rivendere a prezzi decisamente vantaggiosi giocatori come Dani Alves e Luis Fabiano.



L'addio alsembra un ulteriore indizio del suo imminente trasferimento alla, dove potrà iniziare a occuparsi del mercato giallorosso in vista della prossima stagione.