Sampdoria: Muriel verso il Siviglia

Nonostante il prolungamento di contratto fino al 2021 firmato da soli due giorni, Luis Muriel sembra molto vicino a lasciare la Sampdoria. Il colombiano, che nelle scorse settimane aveva ricevuto offerte dal Valencia e dalla Lazio, è il nuovo obbiettivo del Siviglia di Berizzo. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la squadra spagnola avrebbe offerto al club di Genova 22 milioni più bonus per assicurarsi il talento dell'attaccante colombiano.

Il presidente Ferrero, per far partire Muriel, che nelle tre stagioni in blucerchiato ha realizzato 24 reti in 84 presenze, chiede 28 milioni, che è il valore della clausola rescissoria presente nel contratto del colombiano. L'offerta del Siviglia si avvicina molto alle pretese delle Sampdoria, che nelle prossime ore potrebbe accettare l'offerta; visto che il giocatore ha gia trovato l'accordo con la squadra spagnola, sulla base di un contratto quadriennale da 2 milioni a stagione.