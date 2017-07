Sampdoria: Muriel a un passo dal Siviglia

Dopo aver acquistato Banega dall'inter per 9 milioni, il Siviglia sta per portare a casa un altro giocatore del nostro campionato: Luis Muriel. Secondo Estadio Deportivo, nelle ultime ore il Siviglia avrebbe presentato al club di Ferrero un'offerta di 22 milioni per l'acquisto dell'attacante colombiano. La Sampdoria non ha ancora dato una risposta ufficiale, ma c'è ottimismo da entrambe le parti sul fatto che l'affare vada in porto, visto che l'offerta degli spagnoli accontenta le richieste del club di Genova.

Il club spagnolo ha convinto il centravanti, proponendogli un contratto di quattro anni a due milioni a stagione, con l'opzione per il quinto. Per Muriel, che nelle due stagioni in blucerchiato ha segnato 21 hol in 79 presenze, sarebbe un ritorno nel campionato spagnolo, in cui ha già giocato nella stagione 2010/2011 con la maglia del Granada.