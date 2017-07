Sampdoria: accordo con il Siviglia per la cessione di Muriel

Luis Muriel è a un passo dall'addio alla Sampdoria. Il colombiano, infatti, è pronto a trasferirsi in Spagna, al Siviglia. Il procuratore del giocatore, Alessandro Lucci, è volato in Andalusia per concludere l'affare, come raccontato da Sky Sport. L'accordo tra le parti è totale: ai blucerchiati andranno 20 milioni, 8 in meno della clausola rescissoria prevista nel contratto, appena rinnovato, dall'ex Udinese. In più, il club di Ferrero incasserà il 20% della futura vendita del colombiano. Manca solo l'ufficialità, che sancirà il passaggio al Siviglia.

Dopo Patrick Schick, trasferitosi alla Juventus, arriva quindi la seconda cessione eccellente per la Sampdoria, che vede ridursi quindi il reparto attaccanti. Luis Muriel, pronto per la nuova esperienza in Liga al Sanchez-Pizjuan, saluta i blucerchiati dopo due anni e mezzo, nei quali ha totalizzato 84 presenze. 24, invece, le reti, 13 delle quali messe a segno nelle 33 partite giocate nella stagione 2016/2017. Per lui, 11 gol in Serie A e 2 in Coppa Italia nella scorsa stagione, ai quali vanno sommati anche 9 assist.