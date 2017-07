Real Madrid: Ceballos ha scelto i blancos

Ha infiammato l'Europeo Under 21 in Polonia e le scorse settimane di calciomercato. Ma il futuro di Dani Ceballos, gioiellino del Betis Siviglia, sembrerebbe ormai deciso: secondo Marca, infatti, il classe '96 ha accettato la corte di Zinedine Zidane. Il club andaluso, intanto, ha trovato l'accordo con il Real Madrid sulla base di 18 milioni di euro, 3 in più della clausola rescissoria posta sul contratto del 20enne.

L'affare sembra ormai in dirittura d'arrivo. Il centrocampista, miglior giocatore dell'Europeo Under 21 appena conclusosi in Polonia, con la Spagna che ha raggiunto la finale, avrebbe addirittura concordato con il Real Madrid la data per sostenere le visite mediche. Il centrocampista è atteso nella capitale spagnola nelle prossime 48 ore. Dopodiché, mancherà solo l'ufficialità a separare i blancos da uno dei più importanti colpi di questo calciomercato, considerando il rapporto qualità-prezzo del giocatore. Sfuma, quindi, uno dei potenziali obiettivi della Juventus che, sempre secondo il quotidiano spagnolo, era pronta a partecipare all'asta che vedeva coinvolto anche il Barcellona.