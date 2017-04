Morata via dal Real: derby inglese tra United e Chelsea

In Spagna sono sicuri: Alvaro Morata lascerà il Real Madrid al termine di questa stagione. A rivelarlo sono i due quotidiani più vicini alle vicende del Blancos (As e Marca) ma con ogni probabilità l'attaccante spagnolo non tornerà in Italia. Cercato con insistenza dal nuovo Milan cinese, il bomber ex Juventus potrebbe sbarcare in Premier League. A volerlo fortemente è infatti il Chelsea di Antonio Conte che a giugno perderà con ogni probabilità Diego Costa, destinato al campionato cinese.

Nelle ultime ore, però, su Morata è piombato un altro top club inglese del calibro del Manchester United. José Mourinho vorrebbe a tutti i costi lo spagnolo per rinforzare l'attacco dopo la partenza ormai quasi certa di Zlatan Ibrahimovic che, in seguito al grave infortunio al ginocchio, non vestirà più la maglia dei Red Devils fino al termine della stagione. Lo Special One vuole vincere l'Europa League ed entrare in Champions così da poter presentare a Morata un progetto convincente. Per il Milan la strada che porta al bomber ex Juve è tutta in salita