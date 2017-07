Juventus: su Danilo c'è anche il Chelsea

Potrebbe esserci una nuova concorrente per la Juventus sulla strada che porta a Danilo. Anche il Chelsea di Antonio Conte, infatti, avrebbe messo nel mirino il terzino del Real Madrid. I bianconeri sono finora la squadra che più si è mossa per ottenere il brasiliano, ma la richiesta è al momento ritenuta troppo elevata da Marotta e Paratici. I blancos, infatti, chiedono 30 milioni di euro. Secondo Tuttosport, la Juventus sarebbe pronta ad arrivare fino ai 22. Se il Real Madrid non dovesse venire incontro all'offerta bianconera, potrebbe esserci il dietrofront.

Ecco che, quindi, subentrerebbe il club londinese. Antonio Conte, secondo Marca, avrebbe espressamente chiesto il giocatore ai suoi uomini di mercato, pronti a volare a Madrid per cercare di trattare con i blancos. Danilo, in ogni caso, vedrebbe di buon occhio un addio al Bernabeu: al Real, infatti, il terzino destro titolare è Carvajal, e il brasiliano vorrebbe giocare titolare per giocarsi le sue chances di essere convocato e naturalmente far parte dell'11 di partenza della Selecao ai prossimi Mondiali in Russia. Con o senza la Juventus in gioco, ad ogni modo, il Chelsea tenterà di portare a Londra il giocatore.