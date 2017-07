Juventus: sfida al Real Madrid e al Barcellona per Ceballos

Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di tutte le grandi big d'Europa. Il protagonista in questione è Dani Ceballos, centrocampista del Betis Siviglia. Il classe '96 è stato uno dei principali artefici, insieme ad Asensio e Saul, della cavalcata della Spagna fino alla finale di Cracovia nell'Europeo Under 21 in Polonia. Nonostante il successo della Germania, Ceballos è stato nominato miglior giocatore della manifestazione. Il suo rendimento, compreso quello nella semifinale vinta 3-1 contro gli azzurrini di Di Biagio, ha scatenato le fantasie di Juventus, Real Madrid e Barcellona.

A fare gola è soprattutto la clausola rescissoria sul contratto del centrocampista, che equivale a soli 15 milioni. Per questo, si tratterebbe di un investimento a basso costo che, però, permetterà a chi riuscirà a convincere il Betis di avere uno dei migliori talenti in circolazione. Proprio in Spagna, Ceballos ha i più grandi ammiratori: il Real Madrid e il Barcellona. Proprio i blancos vorrebbero anticipare i tempi, secondo Gianluca Di Marzio, offrendo subito 20 milioni, vale a dire 5 in più della clausola, per poi lasciare il talento di 20 anni in Andalusia. Il Barcellona, invece, sarebbe addirittura disposto ad integrare subito il ragazzo nella prima squadra: un vantaggio, questo, che potrebbe essere decisivo. Ma occhio alla Juventus: secondo il 'Mundo Deportivo', infatti, anche i bianconeri sarebbero disposti a spendere ben più del necessario per accaparrarsi Dani Ceballos.