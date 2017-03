La super sfida dei quarti di finale di Champions League tra il Barcellona e la Juventus (andata 11 aprile, ritorno 19) si carica di ulteriori spunti. Oltre alle vicende di campo, ad infiammare la vigilia ci pensa il club catalano attraverso le parole del direttore sportivo Robert Fernandez che, in un'intervista rilasciata al "Mundo Deportivo", non nasconde l'interesse per uno dei gioielli bianconeri: "Dybala? Sicuro che lo seguiamo. il Barça deve stare attento a tutti i possibili movimenti di mercato, e ha l'obbligo di restare in guardia di fronte al possibile movimento di un buon giocatore che interessi anche agli altri, ai nostri rivali. Ma dobbiamo anche valutare quanto vale un giocatore e considerare cosa abbiamo già in rosa".

A centrocampo il Barcellona ha messo da tempo nel mirino Marco Verratti, attualmente in rotta col Psg: "E' sempre una questione di soldi, e anche della volontà di vendere da parte del Psg. Ricordate cosa accadde con Thiago Silva? I francesi non vollero nemmeno parlare con noi". In difesa torna di moda il nome di Hector Bellerin, giocatore in forza all'Arsenal ma con un passato nella cantera blaugrana: "Non importa che sia uscito dal nostro club, noi cerchiamo buoni giocatori. Lo abbiamo seguito quest'anno, ma come molti altri".