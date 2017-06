Juve: N'Zonzi obbiettivo numero uno

Per rinforzare il centrocampo, il primo nome nella lista, stilata da coach Allegri, è quello del centrocampista del SIviglia Steven N'Zonzi. La richiesta del club spagnolo per la cessione del giocatore franco-congolese è di 40 milioni, che è il valore della clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore. Marotta però ritiene che la cifra sia troppo alta e, insieme a Paratici, sta cercando di abbassare il prezzo del cartellino, anche se la dirigenza del Siviglia non sembra intenzionata ad abbassare le proprie pretese, visto anche l'interesse del PSG, che sarebbe disposto a pagare i 40 milioni richiesti dal club spagnolo.

Per questo motivo, i vertici juventini stanno valutando anche altri giocatori per rafforzare la mediana; in particolare stanno monitorando due giocatori. Il primo è Matiudi, il centrocampista del PSG sembrava già a un passo dalla Juve la scorsa estate, ma poi alla fine non se ne fece niente; inoltre bisogna anche considerare che i rapporti tra le due società non sono idilliaci, dopo che i bianconeri hanno portato via Coman dai francesi a parametro zero, cosa che il PSG non ha ancora digerito. Il secondo nome invece è un vecchio pupillo di mister Allegri: il centrocampista del Chelsea Matic; il probabile arrivo di Bakayoko a Londra alla corte di Conte, potrebbe invogliare il giocatore serbo a trasferirsi a Torino.