Juve: a un passo da Danilo

Marotta ha individuato il sostituto di Dani Alves, si tratta del giocatore brasiliano del Real Danilo. Nei giorni scorsi la Juventus ha presentato un'offerta di 22 milioni per il terzino destro, ricevendo però una risposta negativa dal presidente dei Blancos Florentino Perez. Il Real Madrid, per far partire il terzino, chiede una cifra non inferiore ai 30 milioni, che è la valutazione fatta dalla dirigenza del Real per il giocatore, che nella sua esperienza a Madrid ha realizzato 3 reti in 41 presenze.

Il d.s juventino ha già trovato l'accordo con Danilo sulla base di un contratto quinquennale a cinque milioni a stagione; ora resta solo da trovare l'intesa con il Real, ma c'è ottimismo da entrambi le parti di concludere l'affare. Marotta sta però continuando a seguire altri giocatori, nel caso in cui il passaggio di Danilo fallisse; il nome più caldo è quello di Darmian, ma anche in questo caso bisognerebbe trattare con il Manchester United, che non vuole far partire l'esterno azzurro.