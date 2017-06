Inter: Banega vicino all'addio

Sembra giunta al capolinea, dopo solo un anno, l'avventura di Ever Banega all'Inter. Il club neroazzuro sta trattando in queste ore la cessione del giocatore argentino al Siviglia; per Banega sarebbe così un ritorno nella squadra spagnola, in cui ha militato per due stagioni, realizzando 8 gol in 59 presenze e conquistando per due volte l'Europa League.

L'agente dell'argentino, Marcelo Simonian, intervistato dal quotidiano di Siviglia Estadio Deportivo, ha dato la conferma dell'inizio delle trattative tra i due club: "“Banega va al Siviglia, col Psg non c’è nulla. L’affare non è ancora chiuso, ma siamo molto vicini. Tutto sembra andare per il verso giusto". L'Inter, che ha acquistato il giocatore la scorsa estate a parametro zero, vorrebbe una cifra attorno ai 9 milioni, realizzando così un'importante plusvalenza, per un giocatore che non è mai entrato in sintonia con l'ambiente interista; si attende nelle prossime ore una risposta dal Siviglia, ma c'è ottimismo, da entrambe le parti, di concludere l'affare.