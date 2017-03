Dalla Spagna: Mancini si candida per la panchina del Barcellona

Dopo aver lasciato in maniera piuttosto bruca l'Inter a metà estate, Roberto Mancini è pronto a rimettersi in gioco. Attualmente libero, l'ex allenatore del Manchester City sarebbe pronto ad approdare su una delle panchine più prestigiose del mondo, quella del Barcellona. Luis Enrique ha infatti annunciato di voler lasciare il club blaugrana a giugno dopo 3 anni ricchi di successi. Con il quarto di finale di Champions League contro la Juventus ancora da disputare, in Spagna resta acceso il dibattito su chi sarà il prossimo tecnico dei catalani.

E così sul quotidiano sportivo "Mundo Deportivo", ecco l'indiscrezione secondo cui lo stesso Mancini avrebbe sottoposto la spontanea candidatura per diventare allenatore del Barcellona nella prossima stagione. Il 52enne di Jesi non vuole lasciarsi scappare l'occasione della vita ma per lui restano apertissime anche le porte del Paris Saint Germain. Dopo l'uscita di scena dalla Champions (proprio per mano del Barça), la posizione di Unai Emery è sempre più traballante e qualora non riuscisse a conquistare la Ligue 1 l'ex tecnico del Siviglia potrebbe essere esonerato.