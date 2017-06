Una clamorosa indiscrezione rimbalza dal Portogallo in tutta Europa: "Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Spagna". A rivelarlo è il quotidiano lusitano A Bola, sicuro dell'imminenta addio del fenomeno dal Real Madrid. La motivazione sarebbe da ricercare nei recenti guai con il fisco spagnolo di CR7. Il giocatore avrebbe già comunicato la sua volontà di abbandonare il club madrileno al presidente Florentino Perez.

Il numero uno del Real avrebbe preso atto di una decisione irreversibile. Ronaldo sarebbe adirato per essere finito sulle copertine dei giornali di tutto il mondo per la presunta frode fiscale di 14 milioni evasi al fisco spagnolo. Nonostante la difesa del club attraverso un comunicato, il portoghese è pronto a fare le valigie. I club che attualmente possono acquistarlo sono Manchester United e Paris Saint Germain, pronti a sborsare la cifra record di 180 milioni per il cartellino .