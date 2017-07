Chelsea: offerta da 80 milioni per Morata

Il Chelsea è rimasto scottato dal mancato arrivo di Romelo Lukaku, "scippato" dal Manchester United dell'ex Mourinho, e ora vuole rifarsi immediatamente andando a prendere Alvaro Morata, ex obiettivo dei Red Devils, oltre che del Milan. Antonio Conte ha bisogno di un grande attaccante e secondo il quotidiano As i Blues sono pronti a mettere sul piatto 80 milioni di euro più bonus per portare in Premier League l'ex juventino.

Il Real Madrid continua a chiedere almeno 90 milioni, il tecnico Zidane non sembra dell'idea di privarsi di Morata anche se il giocatore vuole spazio e al Chelsea lo attende un contratto faraonico di 4-5 anni. Non sarà una trattativa semplice anche perchè la possibile alternativa individuata dal Real, il gioiellino francese Mbappè, costa oltre 100 milioni e ha fatto capire di voler restare un altro anno al Monaco. Non dovesse andare in porto l'approccio per Morata, il Chelsea potrebbe virare su Andrea Belotti anche se i Blues considerano eccessiva la richiesta di 70 milioni del Torino per il Gallo.