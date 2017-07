Barcellona, ufficiale: Messi rinnova fino al 2021

Il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2018, era nell'aria già da diversi giorni ma solo oggi sono scomparsi gli ultimi dubbi. Messi rimarrà così al Barcellona almeno fino a 34 anni. Non sono state, però, rivelate le cifre del nuovo accordo. Secondo i media spagnoli, la Pulce potrebbe percepire 30 milioni netti a stagione con una clausola rescissoria da 300 milioni di euro.

Il Barcellona e Lionel Messi mettono definitivamente a tacere le voci di una possibile separazione. Il club catalano ha infatti annunciato ufficialmente, attraverso un post su Twitter, il rinnovo di contratto della Pulce fino al 2021. Il campione argentino è, attualmente, in Luna di Miele con la novella sposa Antonella Roccuzzo e al ritorno in terra catalana, dopo il 15 luglio, apporrà la firma sull'accordo.

