Barcellona, Pjanic alternativa a Verratti

Fulmine a ciel sereno in Francia, ed in particolare al Paris Saint Germain: Marco Verratti, infatti, avrebbe comunicato al club l'intenzione di non tornare, evitando persino di presentarsi al ritiro estivo dei parigini. Il centrocampista classe '92 vuole cambiare aria. Su di lui, l'interesse dei maggiori club d'Europa. Su tutti, il Barcellona: i blaugrana del neo allenatore Ernesto Valverde vedono nell'ex Pescara l'obiettivo numero 1 per il centrocampo, ma i francesi alzano il muro. Per Verratti, ci vorranno almeno 100 milioni di euro.

'El Mundo Deportivo', però, propone un nome nuovo per il centrocampo blaugrana: Miralem Pjanic. Il bosniaco della Juventus sarebbe infatti la prima alternativa a Verratti. L'ex Lione è stato già vicino al Barcellona, poco prima di trasferirsi dalla Francia a Roma per via del mancato accordo tra le parti. Pjanic sarebbe un obiettivo concreto per il centrocampo blaugrana, dove l'ex giallorosso andrebbe a sistemarsi insieme a Busquets e Rakitic. L'obiettivo principale, però, resta il centrocampista del Paris Saint Germain.