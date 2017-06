In Spagna ne sono sicuri: tra il Barcellona e Lionel Messi è tutto fatto. Secondo quanto riferiscono i media iberici, la 'Pulce' avrebbe trovato l'accordo per il rinnovo del contratto fino al 2021 con la società catalana dopo un tira e molla durato qualche mese. Sul contratto del cinque volte Pallone d'Oro dovrebbe esserci una clausola rescissoria astronomica da 400 milioni di euro (quella attuale era 'solo' da 250 milioni). La radio 'Cadena Ser' non ha però reso noto l'entità dell'ingaggio che l'argentino andrà a percepire. La firma sul contratto dovrebbe comunque arrivare dopo il 30 giugno.

Nel frattempo, l'argentino ha parlato del suo storico rivale, Cristiano Ronaldo, che, con ogni probabilità, andrà a pareggiare il numero di Palloni d'Oro della 'Pulce' dopo la conquista della Champions League da assoluto protagonista contro la Juventus di Massimiliano Allegri. "Ronaldo è un giocatore fenomenale, ha tante qualità e lo ha dimostrato anno dopo anno - spiega Messi a 'Tencent Sport', portale cinese -. Non è una novità, è uno dei migliori al mondo. Tutti lo sanno. La rivalità tra di noi? E' una montatura della stampa, che ha ingigantito la cosa rispetto a quella che è la realtà. Ciò che vogliamo è fare del nostro meglio ogni anno, portare in trionfo le nostre squadre. A tutto quello che viene detto fuori dal campo non dobbiamo dare importanza", le sue parole. Nel corso di questa stagione con la maglia del Barcellona, Messi ha segnato la bellezza di 54 gol in 52 partite che gli sono valse la Scarpa d'Oro. 37 quelle in Liga dove si è laureato Pichichi.