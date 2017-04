Gerard Deulofeu è entrato in pochi mesi nel cuore dei tifosi del Milan. L'esterno spagnolo, arrivato a gennaio in prestito dall'Everton, è al centro del progetto tecnico di Vincenzo Montella e in tutte le gare fin qui disputate ha dimostrato di essere un valore aggiunto per tecnica, costanza ed efficacia. Da assist-man a goleador, l'attaccante ha stupito anche in Nazionale trascinando le Furie Rosse nell'amichevole contro la Francia. Tutte prestazioni che non sono passate inosservate all'occhio del Barcellona.

I blaugrana vogliono esercitare il diritto di recompra dall'Everton, società attualmente proprietaria del cartellino. A confermarlo è il direttore tecnico catalano Robert Fernandez: "Deulofeu è un'opzione per il futuro del Barça – spiega ai microfoni di TV32 -, possiamo riscattarlo per 12 milioni di euro e lo faremo. Se resterà? Sicuramente sì, la prossima stagione giocherà in blaugrana". Il Barça vuole dunque riportare in patria Deulofeu e per il Milan sarà difficile trattenerlo. Il giocatore ha più volte manifestato la volontà di restare in rossonero anche nella prossima stagione ma per il nuovo amministratore delegato Fassone sarà un'impresa convincere i catalani a cederlo immediatamente, anche con la formula del prestito.