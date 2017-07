Barcellona, ufficiale: bruciata la Juve, preso Semedo

Nelson Semedo è ufficialmente un giocatore del Barcellona; la squadra catalana ha versato nelle casse del Benfica 30 milioni più altri cinque di bonus per portarsi a casa il terzino portoghese. Il club spagnolo è riuscito ad avere la meglio sul giocatore, che, nei giorni scorsi, aveva ricevuto offerte da altre squadre, tra cui la Juve, che aveva pensato al portoghese come un possibile rinforzo per le fascie di mister Allegri. I 30 milioni spesi per il portoghese dal Barcellona, fanno si che il terzino sia il difensore più pagato nella storia del club, insieme a Dani Alves, che nel 2008 fu acquistato dal Siviglia per la stessa somma.

Entusiasta il terzino portoghese, che nelle due stagioni al Benfica ha collezionato 43 presenze segnando due reti: "Adoro questo club, tutti vorrebbero giocarci e conosco la responsabilità - ha affermato Nelson Semedo - negli ultimi quattro anni sono cresciuto molto grazie agli allenatori del Benfica e ora sono davvero pronto per questa nuova entusiasmante sfida".