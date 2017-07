Atletico Madrid: idea Ibrahimovic per l'attacco

L'Atletico Madrid sta pensando di acquistare lo svedese Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante, che non ha rinnovato il contratto con il Manchester United, è stato accostato nelle ultime ore al club di Simeone, che sta valutando seriamente di prendere il giocatore a parametro zero. Ibrahimovic, che sta recuperando dall'operazione al crociato, arriverebbe a Madrid nella sessione di gennaio, visto che il club spagnolo non può acquistare giocatori nella sessione estiva, a causa del blocco impostogli dal Comitato di Controllo e Disciplina della Fifa per aver violato i regolamenti in materia di tesseramento di giocatori minorenni.

L'atletico Madrid dovrà battere la concorrenza di molti club, visto che Ibrahimovic ha già ricevuto molte offerte sia dall'Europa e sia dall'estero, in particolare dalla Cina. Nei giorni scorsi si sono fatti avanti il Valencia e l'Hoffeneim, ricevendo però una risposta negativa dall'attaccante svedese, che nella prossima stagione ha dichiarato di voler partecipare alla Champions League.