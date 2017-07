Atletico Madrid: Griezmann rifiuta il Manchester United

Antoine Griezmann ha scelto di rimanere all'Atletico Madrid, rifiutando una super proposta dello United di Mourinho, che aveva individuato nell'attaccante francese il grande colpo dei Red Devils per l'estate. Griezmann ha compiuto un grande gesto di fedeltà verso il suo club: " Ho deciso di restare - ha dichiarato l'attaccante francese - l'Atletico ha più bisogno di me ora più che mai". Una buonissima notizia per il club allenato da Simeone, visto che non potrà fare acquisti in questa sessione di mercato, a causa del blocco impostogli dalla Fifa per le irregolarità riscontrate nel tesseramento di giovani calciatori.

Non ha preso bene la notizia del rifiuto di trasferirsi a Manchester il procuratore di Antoine Griezman, Eric Olhats, che ha deciso di interrompere il rapporto con il giocatore francese dopo oltre dodici anni: " Le recenti decisioni sull'immagine e sul futuro di Griezmann non sono compatibili con quelle che avevo in mente per il nostro rapporto - ha dichiarato il procuratore all'Equipe - lo ringrazio per la fiducia che ha avuto in me durante tutti questi anni e gli auguro il meglio in questo nuovo capitolo della sua carriera".