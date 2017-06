Addio Madrid, Ronaldo tra PSG e Manchester United

Cristiano Ronaldo sembra aver preso una decisione definitiva: lascerà il Real e Madrid. La questione dei problemi col Fisco sembra aver colpito pesantemente CR7 che ha voglia di cambiare aria e, come riporta Marca, avrebbe detto ai compagni di nazionale: "Me ne vado da Madrid ho deciso, non si torna indietro". Mentre la BBC, citando una fonte, aggiunge: "Si sente onesto, ha fatto tutto in regola. E' molto triste e deluso, al momento la sua intenzione è quella di non restare in Spagna".

Questi episodi hanno immediatamente acceso i motori del mercato ed è iniziata una vera e propria telenovela: dove andrà Ronaldo? Due le piste più percorribili: il Paris Saint Germain e il Manchester United. Secondo il tabloid Daily Mail l'agente Jorge Mendes avrebbe già parlato con Nasser Al-Khelaifi prima della finale di Champions di Cardiff e avrebbe aperto ad un suo trasferimento in Francia spiegando allo sceicco i problemi di CR7 a restare in Spagna. Inoltre i rapporti tra Mendes e il PSG sono ottimi perchè ha portato lì Di Maria e farà lo stesso con Pepe nei prossimi giorni.

Il Manchester United invece lavora ad un affare molto complesso: Josè Mourinho vuole riportare Cristiano Ronaldo in Premier ma non perde di mira l'obiettivo Morata per cui pare che i Red Devils siano disposti a mettere sul piatto 210 milioni di euro per i due giocatori, inserendo il portiere De Gea, già obiettivo del Real in passato, come parziale contropartita. Scarta al momento l'ipotesi Cina, nonostante le cifre assurde messe sul piatto per invitare CR7 a sbarcare in Oriente.