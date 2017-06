Juve, Cuadrado: respinta l'offerta dell'Arsenal di 25 milioni

Dopo aver messo praticamente le mani su Patrick Schick e avviato le trattative per l'acquisto di Dougla Costa dal Bayern, la Juventus inizia a pensare anche a sfoltire la sua rosa nel reparto offensivo. Nelle ultime ore è giunta a Torino un'offerta dell'Arsenal per Juan Cuadrado; la società londinese ha messo sul piatto 25 milioni per il ventinovenne colombiano, ricevendo però una risposta negativa dalla società bianconera.

Juan Cuadrado, reduce da due stagioni alla Juventus in prestito, in cui ha collezzionato 85 presenze realizzando 8 gol, è stato riscattato qualche settimana fa dal Chelsea di Conte per 20 milioni. Marotta non ha intenzione di privarsi del colombiano, che nel corso del tempo è diventato una pedina fondamentale a disposizione di mister Allegri, per una cifra non inferiore ai 35 milioni; visto che l'esterno ha molti estimatori all'estero, in particolare in Premier League, dove oltre ai Gunners è forte l'interesse del Tottenham di Pochettino, che ha più volte espresso la sua ammirazzione per il colombiano.