Pantaleo Corvino, dopo aver incontrato a Milano Giuseppe Pozzo, agente di Federico Bernardeschi, ha fatto chiarezza sulla situazione del giovane centravanti: "Abbiamo fatto una proposta importantissima al giocatore - ha spiegato il direttore generale dei viola - ma ho dovuto prendere atto della volonta di Federico, che non vuole rinnovare il suo contratto". Di sicuro questa è una buona notizia per la Juve di Allegri, che è pronta a fare un'offerta di 40 milioni per assicurarsi il giovane attaccante.

Corvino ha anche parlato della situazione di Borja Valero, dopo le dure parole che il centrocampista ha usato nei confronti della dirigenza viola: ""Siamo stati onesti e sinceri fin dall'inizio, non solo con Borja Valero ma con tutti i nostri giocatori - ha affermato Corvino - vogliamo calciatori motivati e contenti. L'agente di Borja ci ha portato proposte di mercato e con l'Inter c'è un discorso aperto". Infine il d.g della fiorentina ha concesso una battuta anche su Kalinic, che nei giorni scorsi è stato accostato al Milan, rassicurando i tifosi viola sulla permanenza in squadra dell'attaccante croato:"Sono stato chiamato dal Milan per accettare una loro proposta - ha dichiarato Corvino - ma non ho voluto ascoltare e ho detto a loro di pensare ad altri attaccanti. Noi non vogliamo privarci di Nikola".