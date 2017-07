Roma: Paredes allo Zenit

Dopo aver venduto Salah al Liverpool e aver praticamente definito il passaggio di Rudiger al Chelsea, Monchi piazza un altro colpo in uscita, si tratta di Leandro Paredes; il giocatore argentino è a Villa Stuar per sostenere le visite mediche per conto dello Zenit San Pietroburgo di Mancini. Nei giorni scorsi il club russo è stato molto vicino ad acquistare l'altro romanista Manolas, ma poi l'affare è sfumato per volontà del giocatore, che ha preferito rimanere nella capitale, obbligando così la Roma a rivedere i propri piani.

Lo Zenit, inoltre, si è interessato a Leandro Paredes, e nella giornata di ieri ha presentato un'offerta, da 25 milioni, che la Roma ha subito accettato. L'argentino lascerà così la serie A dopo tre stagioni, due con la Roma e una con l'Empoli, in cui ha collezionato 87 presenze realizzando 6 reti.