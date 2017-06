Roma: Manolas vicino allo Zenit per 30 milioni

Lo Zenit di Mancini nelle ultime ore si è mosso fortemente per cercare di portare a casa il difensore della Roma Kostas Manolas. Il club russo ha già raggiunto l'accordo con il giocatore greco per lasciare la capitale dopo tre stagioni, in cui ha collezionato 100 presenze realizzando due reti. Lo Zenit è pronto ad offrire al difensore un contratto triennale da 4 milioni a stagione; manca però l'ok definitivo della società giallorossa che sta trattando il prezzo del cartellino del greco.

Il club russo ha presentato un'offerta di 30 milioni per acquistare dalla Roma il 26enne greco, ma Monchi, che questa mattina in Germania ha incontrato i dirigenti dello Zenit, ha rifiutato la proposta ritenedo la cifra non adatta al valore del giallorosso. Il d.s della Roma ha fatto capire allo Zenit che il difensore andrà via con un'offerta che si avvicina ai 40 milioni di euro. L'operazione per ora è entrata in fase di stallo, ma c'è ottimismo, da entrambe le parti, sul fatto che nei prossimi giorni l'affare si concretizzi.