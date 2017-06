Roma: Mochi tratta il giovane Karsdorp

Nelle ultime ore circolano molte voci sul possibile acquisto della Roma dal Feyenoord di Rick Karsdorp. Secondo la stampa olandese, il terzino sarebbe già nella Capitale insieme al suo agente, che tra l'altro è lo stesso di Strootman. Da Trigoria non confermano che l'affare sia in stato avanzato, ma la dirigenza non nasconde il forte interesse nei confronti del classe '95, che nella sua permanenza a Rottherdam ha collezzionato 79 presenze, realizzando una rete. La richiesta del Feyenoord per far partire il suo terzino destro è di 20 milioni; l'offerta della Roma sarebbe attorno ai 12 milioni più bonus.

Non c'è però solo la società giallorossa sulle tracce di Karsdorp; nelle ultime ore si sarebbe interessata al gicatore anche l'Inter che avrebbe messo sul piatto un'offerta superiore ai 16 milioni. Secondo fonti vicine al giocatore, Monchi avrebbe già trovato l'accordo con l'entourage del giocatore, mentre sta ancora trattando con i dirigenti della squadra olandese, che vogliono cercare di monetizzare il più possibile.