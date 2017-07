Milan: trovato l'accordo per Calhanoglu

Il Milan è ha ormai chiuso un altro acquisto di questo strepitoso calciomercato. Secondo Sky Sport, Hakan Calhanoglu, centrocampista turco che fa del calcio di punizione una delle sue migliori qualità, è di fatto un nuovo giocatore rossonero. C'è ottimismo tra le parti in causa: già trovato l'accordo con il giocatore e l'intesa con il Bayer Leverkusen, proprietario del cartellino del giocatore. Calhanoglu sarà a disposizione di Montella per 20 milioni più bonus. Il giocatore, nella giornata di domani, è atteso a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club di Via Turati.

Classe '94, Hakan Calhanoglu è al Bayer Leverkusen dal 2014, dove ha messo a segno 28 gol in 115 presenze. A soli 23 anni, il turco è uno dei migliori centrocampisti della Bundesliga, oltre che famoso per i suoi calci di punizione. Sempre a Sky Sport ha parlato, in proposito, Giulio Donati, esterno del Magonza ex Inter e vecchio compagno di squadra del turco alle aspirine. "E' un ragazzo speciale, letale sui calci da fermo. Non a caso, il suo soprannome è 'Dio delle punizioni', ma è bravo anche nei passaggi lunghi e negli inserimenti, e mette a segno anche molti assist. Sarebbe un acquisto importante per il Milan, non farà fatica ad adattarsi al centrocampo rossonero, giocando anche come trequartista".