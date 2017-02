Europa: tutti gli affari del mercato invernale

Il mercato in Europa qualche colpo lo regala tra entrate e uscite. In Premier League le big restano a guardare: il Chelsea di Conte cede Oscar e Mikel in Cina ma non li rimpiazza, il Manchester City accoglie Gabriel Jesus, bloccato in estate, mentre lo United si libera degli esuberi Schneiderlin e Depay. Nessun movimento tra le grandi in Liga, solo il Barcellona prende il centrale uruguaiano Bueno in prospettiva; il Siviglia invece aggiunge l'ex interista Jovetic per restare ai vertici.

Si guarda al futuro in Bundesliga: il Bayern Monaco prenota per giugno Sule e Rudy, gioielli dell'Hoffenheim, il Borussia Dortmund soffia al Real Madrid lo svedese Isak, ribattezzato in patria "Ibra nero", e il Leverkusen brucia la concorrenza per Leon Bailey, ala giamaicana del Genk. Si punta invece sul presente in Ligue 1: il Paris St. Germain rompe il salvadanaio per prendere Draxler dal Wolfsburg e Guedes dal Benfica mentre Lione e Lille scommettono su giovani in cerca di rilancio come gli olandesi Depay, El Ghazi e Kishna.

Tutti i trasferimenti del mercato invernale.

Premier League

ARSENAL (all. Wenger)

Acquisti: Cohen Bramall (Hednesford Town)

Cessioni: Marc Bola (Notts County), Krystian Bielik (Birmingham), Chuba Akpom (Brighton), Gedion Zelalem (Venlo), Kaylen Hinds (Stevenage), Stephy Mavididi (Charlton)

LEICESTER (all. Ranieri)

Acquisti: Wilfred Ndidi (Genk), Molla Wague (Udinese)

Cessioni: Jeffrey Schlupp (Crystal Palace), Luis Hernandez (Malaga)

MANCHESTER CITY (all. Guardiola)

Acquisti: Gabriel Jesus (Palmeiras)

Cessioni: Pablo Maffeo (Girona), Manu Garcia (NAC Breda), Bruno Zuculini (Verona), Billy O'Brien (St Mirren)

CHELSEA (all. Conte)

Acquisti: Charly Musonda (Betis), Nathan Aké (Bournemouth)

Cessioni: Oscar (Shanghai SIPG), John Obi Mikel (Tiajin Teda), Branislav Ivanovic (Zenit)

MANCHESTER UNITED (all. Mourinho)

Acquisti: -

Cessioni: Morgan Schneiderlin (Everton), Memphis Depay (Lione), Sam Johnstone (Aston Villa)

LIVERPOOL (all. Klopp)

Acquisti: -

Cessioni: Tiago Ilori (Reading), Mamadou Sakho (Crystal Palace)

Liga

ATLETICO MADRID (all. Simeone)

Acquisti: -

Cessioni: -

BARCELLONA (all. Luis Enrique)

Acquisti: Santiago Bueno (Penarol)

Cessioni: -

REAL MADRID (all. Zidane)

Acquisti: -

Cessioni: Martin Odegaard (Heerenveen), Lucas Silva (Cruzeiro)

SIVIGLIA (all. Sampaoli)

Acquisti: Clement Lenglet (Nancy), Stevan Jovetic (Inter), Walter Montoya (Rosario Central)

Cessioni: Timothee Kolodziejczak (Borussia Mönchengladbach), Salvatore Sirigu (Osasuna)

Bundesliga

BAYERN MONACO (all. Ancelotti)

Acquisti: Niklas Sule (Hoffenheim - per giugno), Sebastian Rudy (Hoffenheim – per giugno)

Cessioni: Julian Green (Stoccarda), Holger Badstuber (Schalke 04)

BORUSSIA DORTMUND (all. Tuchel)

Acquisti: Alexander Isak (AIK Solna)

Cessioni: Adrian Ramos (Granada), Neven Subotic (Colonia)

BAYER LEVERKUSEN (all. Schmidt)

Acquisti: Leon Bailey (Genk)

Cessioni: Robbie Kruse (Liaoning)

RB LIPSIA (all. Hasenhuttl)

Acquisti: Dayot Upamecano (RB Salisburgo)

Cessioni: Terrence Boyd (Darmstadt), Kyriakos Papadopoulos (Amburgo)

Ligue 1

MONACO (all. Jardim)

Acquisti: Franco Antonucci (Ajax), Jorge (Flamengo)

Cessioni: Corentin Jean (Toulouse), Adama Traore (Rio Ave), Lacina Traore (Sporting Gijon)

PARIS ST. GERMAIN (all. Emery)

Acquisti: Julian Draxler (Wolfsburg), Goncalo Guedes (Benfica), Giovani Lo Celso (Rosario Central)

Cessioni: Jonathan Ikone (Montpellier), Hervin Ongenda (Zwolle), Jese (Las Palmas)

NIZZA (all. Favre)

Acquisti: Mounir Obbadi (Lille)

Cessioni: Saed Benrahma (Ajaccio), Mouez Hassen (Southampton), Mathieu Bodmer (Guingamp)

LIONE (all. Genesio)

Acquisti: Memphis Depay (Manchester United)

Cessioni: Clement Grenier (Roma), Olivier Kemen (Ajaccio), Aldo Kalulu (Rennes)

LILLE (all. Collot)

Acquisti: Anwar El Ghazi (Ajax), Ricardo Kishna (Lazio), Junior Alonso (Cerro Porteno), Xeka (Sporting Braga)

Cessioni: Mounir Obbadi (Nizza), Younousse Sankharé (Bordeaux), Renato Civelli (Banfield), Junior Tallo (Amiens)