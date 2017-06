Dortmund: Aubameyang ad un passo dalla Cina

Tra le grandi pretendenti a Pierre-Emerick Aubameyang ci sarebbe anche la Cina, non necessariamente un'opzione di ripiego per l'attaccante del Borussia Dortmund. Il Tianjin Quanjian, squadra allenata da Fabio Cannavaro, avrebbe messo sul piatto 80 milioni per il gabonese, capocannoniere della scorsa Bundesliga con la doppietta al Werder Brema nell'ultima giornata, che gli ha permesso di raggiungere quota 31, superando Lewandowski. Cifra importante, quella messa a disposizione dai cinesi secondo la Bild.

Il quotidiano tedesco, però, rivela anche l'offerta monstre del Tianjin per Aubameyang: ben 30 milioni all'anno per il calciatore, sul quale avevano messo gli occhi anche il Milan ed il Paris Saint Germain. Il club di Cannavaro, inoltre, aveva messo gli occhi su Modeste, punta centrale francese del Colonia. Trattativa congelata con i tedeschi: è Aubameyang il grande obiettivo del Quanjian, che vuole regalarsi un altro attaccante dall'Europa dopo Alexandre Pato.