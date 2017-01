"Non andrò mai al Bayern Monaco". E' un'autentica dichiarazione d'amore per i tifosi del Borussia Dortmund da parte del loro idolo Pierre-Emerick Aubameyang, attualmente impegnato in Coppa d'Africa come capitao e stella del Gabon padrone di casa. La punta cresciuta nel Milan, in un'intervista a 'Bild', non vuole essere un 'traditore' come Lewandowski, Hummels e Goetze: "Mai al Bayern, sarebbe una cosa troppo difficile da accettare per i tifosi del Borussia Dortmund".

La punta gabonese, in passato trattato anche dal Napoli, ha un contratto fino al 2020 col Dortmund ma potrebbe essere ceduto la prossima estate per fare cassa e investire parte del ricavato sul giovane fenomeno Dolberg dell'Ajax. Il club che più spesso è stato avvicinato a Aubameyang e il Real Madrid, tra l'altro la squadra dei sogni dell'ex Milan: "Sì, è il club dei miei sogni, ma nel mondo non esiste solo il Real. Non so se sia vero che Zidane mi voglia: se è vero mi chiameranno, altrimenti non c'è problema".