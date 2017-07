Bayern, ufficiale: James Rodriguez in prestito biennale

Il Bayern Monaco piazza il colpaccio. E' James Rodriguez il giocatore scelto dal club bavarese per rimpiazzare Douglas Costa, destinato a lasciare la Bundesliga per trasferirsi in Italia, alla Juventus. Dopo la firma di Correntin Tolisso, pagato 42 milioni di euro al Lione, dunque, i campioni di Germania in carica aggiungono un altro elemento di spicco alla propria rosa per puntare alla Champions League nella prossima stagione. Il colombiano, che già da qualche tempo era ormai ai ferri corti con la dirigenza del Real, si trasferisce alla corte di Carletto Ancelotti con la formula del prestito biennale, con riscatto fissato a 60 milioni di euro.

"Siamo molto contenti - sottolinea Rummenigge -. Era un grande desiderio del nostro allenatore, che aveva lavorato con successo con lui a Madrid. James è un giocatore versatile, con lui aumenterà ancora la qualità della nostra squadra". Ancelotti aveva già fortemente voluto l'ex Porto quando sedeva sulla panchina dei Merengues. Proprio sotto la guida del tecnico emiliano, James aveva vissuto la sua migliore stagione in Liga con 17 gol e 18 assist in 46 partite giocate. Nella scorsa annata, il colombiano, classe 1991, ha collezionato solo 22 presenze in Liga con 8 gol e 6 assist. 0, invece, le reti in Champions dove è stato utilizzato da Zinedine Zidane in appena 6 occasioni. Complessivamente, con la maglia del Real, James ha collezionato 111 apparizioni, condite da 36 gol e 41 assist.