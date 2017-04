"Ultimamente non sono stato al San Paolo, ma seguo il Napoli in ogni partita. Siamo impegnati con la Champions per cui è una settimana molto particolare, ma conosciamo tutti i giocatori del Napoli. Stiamo seguendo Insigne non perché sia un obiettivo diretto del Bayern, ma perché sta facendo molto bene". Con queste parole, rilasciate durante un intervento a Radio Crc, Giorgio Ciaschini (storico collaboratore di Ancelotti) ammette l'interessamento del Bayern Monaco per l'attaccante azzurro, anche se poi frena: "Chi è di questo settore deve seguire tutti i giocatori, a prescindere dagli obiettivi della società. La mia relazione su Insigne è positiva, quella di un calciatore che in questo momento sta facendo bene e gioca nel Napoli che ha disputato fino a ieri la Champions per cui parliamo di una squadra internazionale. In prospettiva la società sta guardando ai giovani interessanti, ma non c'è un obiettivo particolare. Insieme a Insigne si seguono tanti giocatori in tutta Europa, poi ci sono tanti fattori che vengono in gioco".



