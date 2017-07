Poche parole, ma decisamente molto eloquenti, quelle pronunciate da Uli Hoeness. Il presidente del Bayern Monaco, intevistato in Germania durante una serata che ha sancito l'accordo tra il club bavarese e la Siemens in termini di sponsor, ha risposto anche a delle domande sul mercato in uscita. Protagonista, Douglas Costa, obiettivo numero uno della Juventus. La risposta del presidente lascia spazio a poche interpretazioni: "Se qualcuno paga la cifra richiesta da Rummenigge, Douglas Costa cambierà squadra".

Il brasiliano, ex Shakhtar, è insomma sul mercato, ma il Bayern non farà sconti. La Juventus è la contendente numero 1, ed ha già offerto 40 milioni di euro, come già trapelato tra le righe della Bild. Hoeness ha lanciato un chiaro messaggio ai bianconeri, ma anche a chiunque decidesse di puntare su Douglas Costa per la prossima stagione. L'accordo, ad ogni modo, non è così vicino dall'essere trovato: Rummenigge, ex Inter ed amministratore delegato del Bayern Monaco, chiede ben più della cifra offerta dalla Juventus, che potrebbe però decidere di non smuoversi dai 40 milioni proposti ai campioni di Germania.