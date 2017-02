Ufficiale: Ronaldinho si ritira a 36 anni

La notizia era attesa e anche un po' temuta da ormai diverse settimane. Ora è ufficiale: Ronaldinho lascia a 36 anni il mondo del calcio giocato. Ad annunciarlo però non è l'ormai ex giocatore brasiliano, bensì il Barcellona attraverso la pagina Twitter. Con l'hashtag #RonaldinhoIsBack, il club blaugrana aveva illuso i tifosi di un possibile ritorno del campione in campo. Ronaldinho in realtà avrà un ruolo dirigenziale da ambasciatore del Barcellona nel Mondo.

In carriera il campione verdeoro ha conquistato 2 campionati spagnoli, due SuperCoppe di Spagna, una Champions con il Barcellona, il Mondiale di Corea e Giappone del 2012, un bronzo Olimpico a Pechino 2008 e un Pallone d'Oro nel 2005 oltre a due Fifa World Player (2004-2005). In Italia ha vestito la maglia del Milan dal 2008 al 2011.