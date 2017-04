Totti racconta la sua relazione con il mondo dello sport... calcio escluso

Francesco Totti e lo sport. Ma non nella veste in cui lo conosciamo normalmente.

Il Capitano ha partecipato ad un evento su Twitter, #AskTotti, in cui ha risposto ai fan che potevano fargli domande sulla sua relazione con qualsiasi sport. ESCLUSO il calcio.

Ne sono uscite alcune rivelazioni interessanti: dalla smentita di essere un asso a bocce, voce nata da una battuta al Grande Fratello VIP, al sogno mancato di diventare tennista, passando per la passione per i motori: "Seguo la Ferrari e ho sempre adorato Schumacher. Proverei volentieri un’auto di Formula 1. Seguo anche la MotoGp, tifo per Valentino e spero che sia l’anno buono per rivincere il Mondiale".

Come tifoso, Francesco sgue con attenzione gli eventi olimpici, spcie l'atletica "quando c’è Bolt e ho esultato per l’oro di Paltrinieri".

Non solo domande però: durante l'evento ha raccolto una sfida del pallavolista Ivan Zaytsev: "Un due contro due con le nostre mogli - ha rilanciato Totti -, perché Ilary è bravissima a schiacciare".

E ancora: le Sei Nazioni, l'NBA, la boxe... Francesco Totti segue praticamente ogni cosa e gli piace tutto. Tutto? Non proprio... Il puddle, di cui è accanito giocatore, lo annoia perché gli amici con cui gioca "sono troppo scarsi e alla fine non devo neanche farmi la doccia"