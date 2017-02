Torneo Viareggio 2017: risultati, classifiche, calendario. Live

Si terrà dal 13 al 29 marzo la 69esima edizione del Torneo di Viareggio, la competizione giovanile più prestigiosa al mondo. La squadra campione in carica è la Juventus che, nella finale dello scorso anno, si impose 3-2 sul Palermo. Proprio i bianconeri sono (insieme al Milan) la squadra che ha vinto più volte il torneo (9), mentre i rossoneri hanno disputato più finali di tutti (16). Al via ci sono 40 squadre, divise in dieci gironi da quattro squadre ciascuno.



GRUPPO A (le partite si disputeranno lunedì 13, mercoledì 15 e sabato 18 marzo)



Girone 1: Juventus, Dukla Praga (Repubblica Ceca), Toronto (Canada), Maceratese.

Girone 2: Atalanta, Osasco (Brasile), Abuja (Nigeria), Ancona.

Girone 3: Empoli, Zenit San Pietroburgo (Russia), Athletic Union (Stati Uniti), Ascoli.

Girone 4: Inter, Pas Giannina (Grecia), L.I.A.C. New York (Stati Uniti), Spal.

Girone 5: Bologna, Psv Eindhoven (Olanda), Sassuolo, Pisa.



GRUPPO B (le partite si disputeranno martedì 14, giovedì 16 e domenica 19 marzo)



Girone 6: Napoli, Camioneros (Argentina), Rappresentativa Serie D, Bari.

Girone 7: Milan, Belgrano (Argentina), Ujana (Repubblica Democratica del Congo), Spezia.

Girone 8: Fiorentina, Cai (Argentina), Garden City Panthers (Nigeria), Perugia.

Girone 9: Genoa, Bruges (Belgio), Cagliari, Parma.

Girone 10: Torino, Rijeka (Croazia), Cortuluá (Colombia), Reggiana.



LE DATE DELLA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale: 22 marzo 2017

Quarti di finale: 24 marzo 2017

Semifinali: 27 marzo 2017



29 marzo 2017