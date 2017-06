La Top 10 delle più forti in Champions League: nessuna italiana sul podio

La Uefa ha analizzato i 62 anni di storia della Champions League per determinare le 10 squadre più forti che vi hanno partecipato. Per determinarlo si è deciso di assegnare due punti per ogni vittoria ottenuta durante la competizione e uno per ogni pareggio.

Nessuna squadra italiana sul podio, ma Milan e Juventus condividono la quinta posizione.

Ecco l'elenco delle 10 squadre più forti con relativo punteggio:

-10. Liverpool; 241 pt.

UEFA Cup joy #OnThisDay in 2001! 🏆 Un post condiviso da Liverpool Football Club (@liverpoolfc) in data: 16 Mag 2017 alle ore 03:15 PDT

-9. Arsenal; 245 pt.

@aaronramsey - triple #FACup winner. 2014 2015 2017 #EmiratesFACup #Arsenal #Rambo 🏆🏆🏆 Un post condiviso da Arsenal Official (@arsenal) in data: 13 Giu 2017 alle ore 05:42 PDT

-8. Porto; 254 pt.

Dia Internacional do Beijo 😀 #diainternacionaldobeijo #FCPorto Un post condiviso da FC Porto (@fcporto) in data: 13 Apr 2017 alle ore 06:29 PDT

-7. Benfica; 271 pt.

O jogo da Supertaça Cândido de Oliveira vai ser disputado no Estádio Municipal de Aveiro a 5 de Agosto pelas 20:45! #SejaOndeFor Un post condiviso da Sport Lisboa e Benfica (@slbenfica) in data: 6 Giu 2017 alle ore 10:56 PDT

-5. Juventus; 314 pt.

Our Argentine heroes. @paulodybala @ghiguain20_9 🇦🇷⚽🏆 #LE6END #FinoAllaFine #FORZAJUVE #InstaJuve Un post condiviso da Juventus Football Club (@juventus) in data: 22 Mag 2017 alle ore 02:46 PDT

-5. Milan; 314 pt.

🗓 28/05/1969 🔴⚫️2️⃣🏆 🗓 28/05/2003 🔴⚫️6️⃣🏆 #weareacmilan Un post condiviso da AC Milan (@acmilan) in data: 28 Mag 2016 alle ore 02:00 PDT

-4. Manchester United; 354 pt.

We completed the Treble when we won the UEFA Champions League on this day in 1999 - it's great to be back! Un post condiviso da Manchester United (@manchesterunited) in data: 26 Mag 2017 alle ore 09:36 PDT

-3. Barcellona; 402 pt.

🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌 THE CUP IS OURS!!! ¡¡LA COPA ES NUESTRA!! LA COPA ÉS NOSTRA!! 👏👏👏 #CampionsFCB 🔵🔴 #CopaFCB #ForçaBarça Un post condiviso da FC Barcelona (@fcbarcelona) in data: 27 Mag 2017 alle ore 15:34 PDT

-2. Bayern Monaco; 433 pt.

#TBT to the 🏆🏆🏆 four years ago. #fcbayern #triple #miasanmia #treblememories #otd Un post condiviso da FC Bayern Official (@fcbayern) in data: 1 Giu 2017 alle ore 13:02 PDT

-1. Real Madrid; 562 pt.