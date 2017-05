E' tempo di brillare: scarpe speciali per Juve e Real a Cardiff

Non esiste occasione migliore per brillare che la finale di Champions League. E' per questo che Nike, il più famoso brand di articoli sportivi al mondo, ha lanciato il 'Time to Shine Pack' in vista della kermesse di Cardiff tra Juventus e Real Madrid, in programma il prossimo 3 giugno al Millennium Stadium. Gli scarpini inseriti all’interno di questa collezione saranno caratterizzati dai colori arancio e blu con il simbolo del brand ben visibile in argento. Un paio di scarpe speciali per un'occasione speciale, insomma.

Higuain indosserà le Hypervenom Phantom come Mandzukic, Rincon, Asamoah e Lemina. Stessa scelta anche per Kovacic tra le fila del Real. Marchisio e Asensio opteranno per le Superfly, mentre Casemiro, Danilo, Isco, Modric, Dani Alves, Alex Sandro, e Pjaca porteranno ai piedi le Vapor. Magista Obra per Benatia, Bonucci e Khedira. Infine le storiche Tiempo saranno indossate da Carvajal, Varane, Ramos e Barzagli. Per tutti coloro che desidereranno acquistare questo particolarissimo pack, Nike metterà a disposizione il prodotto a partire dal prossimo 25 maggio.