Terremoto in centro Italia: Tavecchio in visita in Abruzzo

Il presidente della Figc Carlo Tavecchio e il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia saranno a L'Aquila mercoledì prossimo 1 febbraio. La presenza dei vertici del calcio italiano nel capoluogo abruzzese servirà per valutare la situazione nelle zone terremotate e colpite dal maltempo delle ultime settimane, e studiare con le autorità sportive, politiche e civili del territorio le soluzioni migliori per rilanciare la ripresa dell'attività sportiva e favorire gli interventi necessari dopo i grandi disagi dell'ultimo periodo. Tavecchio e Sibilia, sempre nella giornata di mercoledì, assisteranno alla partita L'Aquila-Rieti, recupero della 20esima giornata del Girone G di Serie D in programma alle 14.30.