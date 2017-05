Serie D: il quadro dei playoff e dei playout

Serie D: risultati in diretta

Cuneo, Arzachena, Bisceglie, Monza, Mestre, Ravenna, Gavorrano, Fermana e Sicula Leonzio promosse in Lega Pro, Sersale, Foligno, Due Torri, Grosseto, Civitanovese, Vigontina, Città di Ciampino, Sporting Recco, Carenipievigina, Città di Castello, Cavenago Fanfulla, Cynthia, Agropoli, Virtus Castelfranco, Poggibonsi, Virtus Bolzano, Chieti, Recanatese, Pinerolo, Torres e Pro Settimo retrocesse in Eccellenza: sono questi i verdetti della Serie D 2016/2017, ora è giunto il momento dei playoff e dei playout. Ecco il quadro: si gioca domenica 14 maggio e domenica 21 maggio (ore 16).





GIRONE A



Playoff

Varese-Caronnese

Borgosesia-Gozzano



Playout

Verbania-Varesina

Legnano-Bustese





GIRONE B



Playoff

Ciliverghe Mazzano-Pro Patria

Pergolettese-Virtus Bergamo



Playout

Lecco-Olginatese

Scanzorosciate-Levico Terme





GIRONE C



Playoff

Triestina-Abano

Campodarsego-Virtus Vecomp Verona



Playout

Calvi Noale-Vigasio

Tamai-Cordenons





GIRONE D



Playoff

Imolese-Correggese

Delta Rovigo-Lentigione



Playout

Ribelle-Adriese

Sangiovannese-Colligiana





GIRONE E



Playoff

Massese-Finale

Savona-Lavagnese



Playout

Jolly Montemurlo-Ghivizzano

Fezzanese-Viareggio





GIRONE F



Playoff

Matelica-Olympia Agnonese

Vis Pesaro-San Nicolò Teramo



Playout

Alfonsine-Castelfidardo





GIRONE G



Playoff

Monterosi-L'Aquila

Rieti-Ostiamare



Playout

San Teodoro-Muravera





GIRONE H



Playoff

Trastevere-Nardò

Nocerina-Gravina



Playout

Vultur Rionero-Madrepietra Daunia





GIRONE I



Playoff

Rende-Gela

Cavese-Igea Virtus



Playout



(Castrovillari/Sarnese)-Roccella