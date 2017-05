Serie D, primo turno playoff: le decisioni del giudice sportivo

Sono stati pubblicati i provvedimenti disciplinari per il primo turno playoff di Serie D. 2.500 euro di multa per il Nardò, "per avere propri sostenitori in campo avverso, lanciato, al 30º del secondo tempo, alcune bottigliette di vetro e di plastica all'indirizzo del settore occupato dai sostenitori locali; tentato di aprire un cancello che separava le due tifoserie creando un momento di forte tensione e costringendo le Forze dell'Ordine a richiedere rinforzi; per la intera durata del secondo tempo regolamentare e dei due tempi supplementari, in numero di circa 20, si posizionavano dietro la porta occupata dal portiere della società locale lanciando sputi, acqua e monete all'indirizzo di quest'ultimo; all'8º minuto del secondo tempo supplementare lanciato un'asta di plastica di circa due metri che non colpiva nessuno. Al termine della gara venivano accertati danni ai servizi igienici del settore loro riservato". Cinque turni di stop per Riccardo Leoni (Pergolettese): "espulso al 48º del secondo tempo per aver nell'ambito del gioco spinto con fare irriguardoso mano dell'Arbitro che indicava una rimessa dal fondo. Al termine della gara rivolgeva all'indirizzo di quest'ultimo ripetute espressioni ingiuriose ed irriguardose, reiterando la condotta nonostante il fattivo intervento dei propri compagni di squadra".



Tra le disposizioni dell’ultimo turno di campionato si segnalano in particolare:



SOCIETA’

Ammenda: 2.500 euro Nardò (più diffida); 1.800 euro Trastevere; 1.500 euro Pro Patria; 1.000 euro Castrovillari; 800 euro Pergolettese; 300 euro Savona; 200 euro Cavese, San Nicolò Teramo.



ALLENATORI

Squalifica: 2 gare - Emanuele Filippini (Ciliverghe Mazzano); 1 gara - Luca Tiozzo (Abano), Pierfrancesco Battistini (L'Aquila), Sandro Siciliano (Savona).



CALCIATORI



Squalifica: 5 gare - Riccardo Leoni (Pergolettese); 4 gare - Alessandro Camisa (Nardò); 3 gare - Fabio Lebran (Campodarsego), Tommaso Gattoni (Delta Rovigo), Ivan Santagiuliana (Lentigione), Roberto Vitolo (Nocerina).