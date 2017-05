Serie D poule scudetto, Fermana-Ravenna 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Fermana-Ravenna 0-1 giocata oggi, sabato 13 maggio 2017 alle ore 20.30. Match valido per la poule scudetto di Serie D (gruppo 2). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Bruno Recchioni.



Se la aggiudica il Ravenna la prima sfida della poule scudetto battendo 1-0 in trasferta la Fermana. Partita non esaltante, con pochi spunti e gioco spesso interrotto per i continui falli a metà campo. E’ evidente che nessuna delle due big vuole sfigurare e alla fine a risentirne è lo spettacolo. Dopo un primo tempo davvero anonimo la ripresa si accende leggermente, ma solo sul piano dei ritmi perché le azioni offensive restano pochissime. Decide il match la rete di Broso all’82’ che regala dunque i primi tre punti al già promosso Ravenna, ora più che mai lanciato anche in ottica scudetto.

FERMANA-RAVENNA 0-1



MARCATORE: 82’ Broso (R).

FERMANA: Valentini, Clemente, Ispas, Urbinati, Comotto, Ferrante, Petrucci (6’ Valdes), Mane, Cremona, D’Angelo (80’ Margarita), Misin (60’ Molinari). A disp. Bottaluscio, Sene, Musumeci, Gadda, Forò, Fazzini. All. Destro.

RAVENNA: Venturi, Ballardini, Rrapaj, Lelj, Venturini, Mandorlini, Pregnolato, Forte (71’ Graziani), Broso (86’ Innocenti), Selleri, Luzzi (81’ Derjai). A disp. Spurio, Giacomoni, Mingozzi, Larese, Ambrogetti, Sabba. All. Antonioli.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto.

NOTE: Ammoniti Misin, Comotto, Urbinati (F), Venturini, Lelj (R).