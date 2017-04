Serie D, poule scudetto: date e programma

Sono stati pubblicati i regolamenti relativi alla Poule Scudetto, la fase post season che assegnerà il Titolo di Campione d’Italia Dilettanti. In gara tutte le nove classificate al primo posto in ciascun girone: di seguito tutti i dettagli.



- Le Società classificate al primo posto in ciascuno dei singoli gironi verranno suddivise in tre triangolari composti rispettivamente dalle vincenti dei gironi A, B e C; dalle vincenti dei gironi D, E ed F; dalle vincenti dei gironi G, H ed I.



- Le squadre dei singoli raggruppamenti si incontreranno in gare di sola andata secondo la consueta formula prevista per lo svolgimento dei triangolari: la squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta; riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta; nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.



- Nel caso in cui due o tutte e tre le squadre concludessero il proprio triangolare a parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine: della migliore differenza reti nei triangolari; del maggior numero di reti segnate nei triangolari; del maggior numero di reti segnate in trasferta nei triangolari; della migliore posizione nella classifica della Coppa Disciplina del Campionato di Serie D; del sorteggio.



Semifinali e finale saranno disputate su campi individuati dal Dipartimento: in caso di parità di punteggio al termine dei novanta minuti si procederà alla esecuzione dei calci di rigore.



Queste, invece, le date:



14 maggio 2017: 1° gara triangolare;

21 maggio 2017: 2° gara triangolare;

24 maggio 2017: 3° gara triangolare;

1 giugno 2017: semifinali;



3 giugno 2017: finale.