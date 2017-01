Serie D, penalizzazioni e Giudice Sportivo: le sentenze

Tante novità in serie D, le ultime decisioni hanno infatti riscritto le classifiche. Nel girone F il Chieti, dopo aver dichiarato fallimento, ha rinunciato definitivamente al torneo e quindi il campionato terminerà con una squadra in meno (ogni weekend una formazione dovrà riposare): i risultati di tutte le gare disputate in precedenza vengono annullati.

Nel girone H fa festa l’Herculaneum: la Corte Federale D’Appello ha infatti annullato la sanzione di tre punti di penalizzazione in classifica generale. Nel girone G Foligno-Latte Dolce, valida per la 14° giornata e terminata 0-4, è stata ribaltata dal Giudice Sportivo, il quale ha inflitto ai sardi la sconfitta a tavolino per 3-0 a causa di un'irregolarità al momento di una sostituzione. Nessuna decisione, invece, su Gragnano-Gladiator (girone I, 4-0 sul campo): anche in questo caso il risultato non è stato omologato a causa di una presunta irregolarità al momento di una sostituzione, ma è stato disposto alla Procura Federale un supplemento di indagini.