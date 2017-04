Serie D: Mestre, la Lega Pro è tua!

Mestre, è il momento del trionfo: grazie al successo sul Vigasio gli arancioneri ritrovano il calcio professionistico con due turni di anticipo, a distanza di quattordici anni dall'ultima volta. Nella stagione 2002/2003 (nell'allora serie C2) i veneti si classificarono in quattordicesima piazza e persero i playout contro la Pro Vercelli: da li in poi un lungo inferno nelle serie inferiori, prima della consacrazione di questo 23 aprile.





Per la squadra di mister Mauro Zironelli è stato un torneo fantastico: un dominio incredibile, nonostante la presenza nel girone c di una rivale forte e blasonata come la Triestina. Eppure gli arancioneri, già campioni d'inverno, non hanno mai sbandato e i numeri certificano il loro dominio: venticinque vittorie in trentadue giornate, 65 gol fatti (miglior attacco del torneo). E ora sotto con i meritati festeggiamenti.