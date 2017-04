Serie D girone A, Varese-Legnano 1-2: tabellino e highlights. Diretta

Turris-Sancataldese giocata oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 30a giornata di Serie D (girone I). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Liguori.



Risultato pazzo al Liguori di Torre del Greco. La Turris, chiuso il primo tempo in vantaggio di due gol (grazie alle reti di Salvatore e Improta, rispettivamente all'11' e al 29'), si fa prima raggiungere dai gol di Chiazzese e Fragapane (ai minuti 47 e 76'), e poi si fa superare dalla rete di Gonzalez, al minuto 86'. Pochi minuti prima del pari, i corallini sfiorano il tris con Varriale. I ragazzi di Baratto restano a 46 punti, mentre i siciliani fanno un balzo in avanti portandosi a quota 39.



TURRIS-SANCATALDESE 2-3



MARCATORI: 11' Salvatore (T), 29' Improta (T), 46' Chiazzese (G), 76' Fragapane (G), 86' Gonzales (G)

TURRIS: Abagnale, Esempio (61' Paradiso), Cuomo (72' Di Bonito), Somma, Salvatore, Gallo, Schettino (69' Petrone), Cavaliere, Improta, Tedesco, Varriale. A disp.: Atteo, Petrone, Tarallo, Borriello, Di Bonito, Esposito, Paradiso, Contieri, Gaglione. All.: Baratto.

SANCATALDESE: Letizia, Chiazzese, Terzo, Fragapane, Martorana, Treppiedi, Bruno, Calafiore, Carioto, Gonzalez, Cincotta. A disp. Maniscalco, Galletti, Pignatone, Bello, Gerco, Prezzabile. All. Marceno.

ARBITRO: Piacenza di Bari.



: ammoniti Esempio, Gallo (T).