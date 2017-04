Serie D girone I, Turris-Pomigliano 3-3: tabellino e highlights. Diretta

Turris-Pomigliano 3-3 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone I). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Liguori.

Partita incandescente a Torre del Greco: una Turris contestatissima dal suo pubblico conclude il match sul risultato di 3-3 contro il Pomigliano. Passano 15' e il Pomi si porta in vantaggio con Moracci, bravo a concludere dalla distanza. Nella ripresa, nel giro di sei minuti, i corallini prima trovano il gol del pari con Varriale e poi si portano in avanti con Schettino, servito da Tedesco. Al 63' gli ospiti trovano il pari, ma al 76' la formazione di Baratto passa di nuovo in vantaggio con Varriale. Proprio quando la partita sembrava ormai conclusa, al 95' arriva il pari granata, su l'ennesimo errore di Abbagnale, il peggiore in campo.

TURRIS-POMIGLIANO 3-3