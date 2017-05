Serie D girone I, Sicula Leonzio-Turris 2-3: tabellino e highlights. Diretta

Sicula Leonzio-Turris 2-3 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone I). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Nobile.

La Sicula Leonzio, certa di disputare la prossima stagione in Lega Pro, saluta la D con una sconfitta, la sesta in stagione, in casa contro la Turris. I siciliani passano in vantaggio con Gallon al 7', ma i corallini chiudono il primo tempo col parziale di 2-1 grazie alla doppietta al 21' e al 42' di Varriale, il migliore in campo. Il 3-1 arriva al 50', complice un clamoroso autogol di Milizia che devia il pallone nella propria porta. La formazione di Cozza accorcia poi le distanze all'84' con Rabbeni.

SICULA LEONZIO-TURRIS 2-3

MARCATORI: 7' Gallon (S), 22' e 42' Varriale, 50' aut. Milizia (T), 84' Rabbeni (S)



SICULA LEONZIO: Polverino, Marino, Cerra, Gaudio (37' Milizia), Porcaro, Lomasto, Assenzio, Rabbeni, Ricciardo, Savanarola (37' Catinali), Gallon (53' Randis). A disp. Biondi, Orefice, Lorefice, Cacciola, calabrese, Milizia, Scoppetta, Catinali, Randis. All. Cozza



TURRIS: Cherchi, Salvatore, Cuomo, De Rosa, Maraucci, Di Girolamo, Joof, Cavaliere (61' Gallo), Improta, Schettino (69' Tedesco), varriale. A disp. Atteo, Gallo, Scala, Tedesco. All. Baratto



ARBITRO: Testi di Livorno





